İmalathanelerde altının kesilmesi, eritilmesi, parlatılması, astar veya tel çekilmesi sırasında gözle görülmeyen ancak bir araya getirildiğinde önemli bir ekonomik değer oluşturan parçacıklar toz halinde çevreye yayılıyor.

Ramathanelerde ekonomiye kazandırılıyor

Altın atölyelerindeki kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanlar ile temizlikte kullanılan fırça ve paspaslar özenle toplanıp altın tozlarının ekonomiye kazandırılması için ramathanelere götürülüyor.

İşçilerin molalarda ve mesai bitiminde ellerini yıkadıkları suların biriktirdiği atölyelerdeki variller, ramathanelere gönderilerek ayrıştırılıyor.

Ramat ustası Mekin Yenigün, mesleğe 1986 yılında İstanbul'da başladığını ve 5 ay önce Adana'daki iş yerini yarım kilo altın karşılığında devraldığını belirtti.

Yenigün, altının işlendiği mekanın farklı yerlerinde geriye bir miktar altın tozu kalabildiğini, devraldığı iş yerindeki düzenlemeler sırasında da yerdeki tozlardan, atık sulardan ve kullanılan bazı materyallerden 100 gram altın elde ettiğini söyledi.

"Milli servete katkıda bulunuyoruz"

Altının atölyelerde eritme, parlatma, astar veya tel çekme işlemlerinden geçerken kayba uğradığını aktaran Yenigün, şöyle konuştu.

"İmalatçılar, altını işleme tabi tutmadan önce ve işlem yaptıktan sonra tartarak kayıplarını not ediyor. Müşterilerimiz hesaplamalarını yaptıktan sonra bizlere ellerindeki atıklarını getiriyorlar. Bizler de bunların arasındaki katı atıkları yakıp, sıvı halde olanları da filtreleme işleminden geçiriyoruz. Daha sonra kimyasal işlemler ve 1500 derece sıcaklıktaki ocakta eritme yoluyla yabancı maddeleri altından uzaklaştırıyoruz. Bütün bu çabanın sonucunda atölyedeki çalışmalar esnasında kaybedilen altını külçe halinde yeniden elde ediyoruz. Bizim yaptığımız iş kıymetli metalin geri dönüşümünü sağlamak. Yaptığımız işle milli servete katkıda bulunuyoruz."

Atölyelerde atıkların doğru yöntemle toplanmasının önemli olduğunu vurgulayan Yenigün, böylece kayıpların büyük bölümünün geri kazanılabildiğini anlattı.

"Altının işlenmesi sırasında yaklaşık yüzde 4 fire oluşuyor"

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman da kuyumcuların ışıltılı vitrinlerinin arkasında bu işin mutfağı olarak nitelendirilen atölyelerin olduğunu ifade etti.

Atölyelerde altının işlenmesi sırasında kayıpların oluştuğunu dile getiren Başman, bunların önemli bir bölümünün ramathanelerde geri kazanıldığını dile getirdi.

Başman, Türkiye genelindeki 5 bin atölyenin her birinin aylık yaklaşık 5 kilogram altın işlediğini vurgulayarak "Altının işlenmesi sırasında yaklaşık yüzde 4 fire oluşuyor. Bu kaybı geri elde etmek ramathanelerin işlevleri arasında. Ramathaneler, kayıp altının yaklaşık yüzde 60'ını yeniden ekonomiye kazandırarak imalathanelerin sermayesine katkıda bulunuyor." ifadesini kullandı.