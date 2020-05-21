Haber Giriş: Kaynak: AA
Albayrak'tan normalleşme açıklaması
Hazine ve Maliye Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" dedi
Albayrak'ın normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi.
Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:19
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