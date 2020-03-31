Dün 24,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 23,46 dolar seviyesinde tamamlayarak Kasım 2002'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Brent petrolün varili bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,73 artışla 24,57 dolardan işlem gördü.

Petroldeki bu düşüşün ardından, tüketiciler gözlerini pompaya çevirdi.

Sektör temsilcileri bu nedenle akaryakıt ürünlerinde yeniden tarife değişikliği yaptı.

Motorine 8, benzine 10 kuruş indirim

Buna göre, 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 8 kuruş, benzin grubunda 10 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.