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Akaryakıta büyük indirim geliyor
Bu gece yarısından itibaren (23 Nisan) geçerli olmak üzere motorin grubunda büyük indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş pompaya yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren (23 Nisan) geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş, benzin grubunda 31 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Etiketler: son dakika indirim benzin akaryakıtSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:23
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