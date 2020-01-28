Akaryakıt fiyatlarında indirim
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bu geceden geçerli olmak üzere, benzinde 23 kuruş, motorinde ise 21 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıtta yapılan indirimleri, sosyal medya hesabından duyuruldu.
23 kuruşluk indirimle beraber benzin 7 liranın altına düştü. Buna göre benzinin litresi, Ankara'da 7 lira 12 kuruştan 6 lira 89 kuruşa, İstanbul'da 7 lira 5 kuruştan 6 lira 82 kuruşa indi.
Motorine ise 21 kuruşluk bir indirim yapıldı. Böylece motorin fiyatları, Ankara'da 6 lira 61 kuruştan 6 lira 40 kuruşa, İstanbul'da 6 lira 56 kuruştan 6 lira 35 kuruşa indi.