Emine Erdoğan, Gambiya'da TİKA'nın yaptığı okul ve caminin açılışını gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, Gambiya'da TİKA'nın yaptığı okul ve caminin açılışını gerçekleştirdi

Fas, 100 vatandaşını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye edecek

Fas, 100 vatandaşını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye edecek

Ekonomi