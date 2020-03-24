Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Aile Bakanı Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 22:04
Son Haberler
- 22:17
- 22:13
- 22:06
- 22:06
- 21:55
Sıradaki Haber
Halkbank esnaf kredisi... Halkbank esnafa kredi vereceğini duyurdu...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz