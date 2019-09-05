ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ziyareti öncesi Washington'da Türk-Amerikan iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Görüşmeye, Türkiye-Amerika İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da katıldı.

İki ülkenin de ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istediğini ifade eden Yalçındağ, "Şu anda 20-22 milyar dolar iki ülke arasında ticaret hacmi var. Bunu 100 milyar dolaraa çıkarmak demek ülkemiz için şu manaya geliyor; eğer ithalat ve ihracat oranı dengeli düşünecek olursak eğer biz ilave 40 milyar dolarlık daha satış yapacağız Amerika’ya demek." diye konuştu.

Birçok sektörün ABD'ye ihracatta önünün açılacağının altını çizen Yalçındağ, "Bizim tarafımızdan baktığınız zaman beyaz eşya, tekstil, otomotiv yedek parçası ve inşaat malzemeleri dediğimiz sektörlerde çok fazla öne çıkan durumumuz var." dedi.

Ziyaretinin ilk 3 gününü İstanbul'da geçirecek olan Ross, iş dünyasının temsilcileriyle görüşecek. Ardından Ankara’ya geçecek ve hem Ticaret Bakanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı ile görüşmeler yapacak. Bunların ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Görüşmeler sonrasında yeni yol haritası belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ay sonunda New York'ta bir araya gelecek. Yol haritasının 25 Eylül'deki 10'ncu Türkiye Yatırım Konferansı'nda iki lider tarafından açıklanması bekleniyor.

Muhabir: Abdulvahap Kartal

Kamera: Tarık Aşçı