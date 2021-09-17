Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
50 bin lira üzerindeki tüketici kredileri 24 ayı aşamayacak
[Fotoğraf: AA]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 50 bin lira üzerindeki tüketici kredilerinde vade sayısını 24 ile sınırlandırdı. Bu tutarın altındaki kredilerde vade sayısı 36 ay olarak devam edecek.
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Etiketler: Son Dakika Bankacılık BDDK
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