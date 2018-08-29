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4. Reform Eylem Grubu toplantısı başladı

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

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4. Reform Eylem Grubu toplantısı başladı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Reform Eylem Grubu (REG) toplantısında, Avrupa Birliği ile ilişkilerin her alanda canlandırılması ve siyasi reform süreci ele alınacak.

AB'ye katılım sürecinde siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla toplam 30 Reform İzleme Grubu ve sonrasında yeni ismiyle 3 Reform Eylem Grubu toplantısı düzenlenmişti.

Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynayan REG toplantılarının ilki 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015 ve üçüncüsü 11 Aralık 2015'te yapılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: reform eylem grubu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
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