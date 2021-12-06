Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yalçın, 3600 ek gösterge ve toplu sözleşmeyi görüştüklerini söyledi.

Kamu işveren heyeti tarafıyla görüşme sürdürdüklerini belirten Yalçın, "3600 ve ek gösterge meselesini asgari ücret belli olduktan sonra hemen gündeme alıp çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Memura ek zam açıklaması

Kamu görevlileriyle ilgili de görüştüklerini söyleyen Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

Ali Yalçın memura ek zamla ilgili sözlerine şunları ekledi:

"Ocak ayının 15'ine ilk maaşlarına yetişecek şekilde şu anki mutabakatımız ve konuştuğumuz konu bu. Buna yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız."