Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası: 2022'de enflasyon hedefi yüzde 5
[Fotoğraf: TRT Haber]
Merkez Bankası, 2022 yılı Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Buna göre hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlendi.
Merkez Bankası, 2022 yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladı.
Buna göre hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. Para politikası da enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacak.
2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalara öncelik verilecek.
Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacak.
Etiketler: Enflasyon Merkez Bankası Son Dakika
Son Haberler
- 10:19
- 10:18
- 10:05
- 10:15
- 10:10
Sıradaki Haber
TCMB'den altından TL'ye dönüşümün desteklenmesine ilişkin duyuru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz