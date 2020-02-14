Haber Giriş: Kaynak: AA
12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu
Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.
Etiketler: Merkez Bankası cari fazla cari işlemler hesabıSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:07
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