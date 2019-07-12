Sanayiye öncelik verilecek, üretim desteklenecek, İş dünyası için finans imkanı çeşitlendirilecek.

6 sektöre kredi desteği

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planı sanayileşme için dev adımlar içeriyor.

Kalkınma planında, öncelikli sektörler belirlendi. Aralarında kimya, ilaç ve makinenin bulunduğu bu 6 sektöre, üretim için ilave kredi sağlanacak.

Cari açığın kapanması için büyük destek

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, söz konusu planın cari açığa destek vereceğini belirterek şunları söyledi:

"Buradaki özellikle hedefi konmuş olan alt sektörlere baktığımız zaman Türkiye’nin en önemli problemi olan cari açığa uzun vadede ve kalıcı anlamda destek verecek sektörlerin seçildiğini burada görüyoruz."

Sanayi İcra Kurulunun hedefi ise yerli üretim ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi.

Kurul, sanayileşmeye ilişkin bütçe kaynağının kullanılmasına karar verecek. Kamu alımları ve yerli üretime ilişkin esas ve usulleri belirleyecek.

Bahçıvan, kurula herkesin değer katacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Gerek İstanbul’da gerek Anadolu'da değerli sanayicilerimizin bu kurula çok büyük bir değer katacağını düşünüyorum. Eminim ki o masa Türkiye’nin belki de gelecek adına en çok değer üreten masası olacak."

Amaç yerlileştirmeye katkı sağlamak

Sanayi çarklarını hızlandıracak bir diğer önemli adım, Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın öz sermayesinin 10 milyar liraya yükseltilmesi.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan, sanayi için büyük bir adım olacağının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk sanayisinin en önemli problemi olan finansal fonlama, bir finans kaynağı oluşturma noktasındaki eksikliğin kaliteli ve yerli kaynaklardan oluşması konusunda da çok ciddi bir çarenin ve çok ciddi bir kaynak ihtiyacının oluşacağını düşünmekteyim."

Türkiye Kalkınma Fonu'nu kuracak banka, sanayi yatırımlarına desteği arttıracak.

Kaynak: TRT Haber