12 ay sonra okul kapıları öğrencilere yeniden açıldı. Yüz yüze eğitime geçilme kararı alındı.

Okullardaki yüz yüze eğitimle ilgili açıklama, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8’inci ve 12’nci sınıfların eğitim-öğretime açılacağı duyuruldu.

Yüz yüze eğitime ilişkin kararın detaylarını ise Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Buna göre, ilkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün ise uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokullarda ise 5, 6 ve 7'inci sınıflar, mavi renkli düşük riskli ve sarı renkli orta riskli illerde seyreltilmiş şekilde 2 gün okulda, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Turuncu ve kırmızı renkli illerde ise tam zamanlı uzaktan eğitim devam edecek. 8'inci sınıflara gelince, 81 ilde haftada 12 ila 22 saat arası yüz yüze eğitim alacaklar. Lise öğrencileri için de yüz yüze eğitim başladı.

Yüz yüze eğitim mavi ve sarı renkli iller için geçerli olacak. Bu illerde hazırlık 9., 10. ve 11'inci sınıflar, haftada 2 gün okulda yine seyreltilmiş sınıflarda eğitim alacak.

Riskli ve yüksek riskli illerde ise tam zamanlı uzaktan eğitim şeklinde süreç devam edecek.

12'inci sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacaklar.

Liselerde sınavlar da yüz yüze

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze yapılacak.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları da, ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında ise mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

Risk gruplarına göre illerdeki yüz yüze eğitimin detayları paylaşıldı

Covid-19 vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki iller olan Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ile yüksek riskli (turuncu) kategorideki İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan'daki eğitim öğretim uygulamaları şöyle olacak:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları, tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları, yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak."

Orta riskli ve düşük riskli iller

Orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars ile düşük riskli (mavi) iller kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da eğitim öğretim uygulamaları ise şu şekilde yapılacak:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak.

Hazırlık, 9. 10. 11. sınıflar haftada 2 gün, 12. sınıflar ise haftada 16-24 saat seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek.

Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak."