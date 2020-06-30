Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulundan yapılan bilgilendirmede, izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına YÖK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında karar verildiği belirtildi.

"Öğrencilerin hakları korunacak"

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Faaliyet izni kaldırılan Şehir Üniversitesi'nin öğrencilerinin, sınıf, dönem, kredi, süre gibi kazanılmış hakları korunacak. Şehir Üniversitesi'ne kayıtlı öğrenciler, her türlü eğitim öğretim ücretini, Marmara Üniversitesi'ne ödemeye devam edecektir. Faaliyet izni kaldırılan Şehir Üniversitesi'ne kayıtlı öğrencilerin burs ve indirim oranları devam edecektir. Şehir Üniversitesi'nde kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak kazananların diplomaları, Marmara Üniversitesi ismi ile düzenlenecek." denildi.