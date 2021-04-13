Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖKDİL sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
28 Mart tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sonuçların açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Aygün mesajında, "Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) April 13, 2021
28 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. @yekta_sarac @YuksekogretimK
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi
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