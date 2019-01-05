Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki şiddet olaylarına karşı harekete geçti.

Son olarak Çankaya Üniversitesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında hunharca öldürülmesi olayı sonrasında, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine YÖK, bu türden olayların önlenmesine için çalışma başlattı.

YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirerek bu olayların engellenmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bu hususta Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istedi.

Bakan Süleyman Soylu da Saraç’a konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.

Ortak çalışma grubu kurulacak

Yapılan görüşme neticesinde Soylu ve Saraç, İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması hususunda mutabık kaldı.

Ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek.

Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanına sunulacak ve sonrasında uygulamaya konulacak.

Kaynak: TRT Haber