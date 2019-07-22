Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı. Sıra tercih işlemlerine geldi. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar gerçekleştirebilecek.

Temel Yeterlilik Testi'nde 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi veya Yabancı Dil Testi'nin ilgili puan türünde 180 ve üzeri alan adaylar ise lisans programlarını tercih edebilecek.

Tercih süresi boyunca isteyen aday tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacak.

Kaynak: TRT Haber