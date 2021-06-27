Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün tamamlandı. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise bugün saat 10.15'te başladı. 180 dakika süren sınav sona erdi.

Adaylara, "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testinden 40, "sosyal bilimler-2" testinden 40, matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 40 soru yöneltildi.

Yabancı Dil Testi 15.45'te başlayacak

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adaylar, öğleden sonraki oturumda saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.