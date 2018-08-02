YKS için "sıkça sorulan sorular ve cevapları" yayınlandı

ÖSYM'nin internet sitesinde, kamuoyunda anlaşılmayan konulara açıklık getirmek için 2018-YKS'yle ilgili 35 sıkça sorulan soru ve cevabı paylaşıldı.

Buna göre, tercih işlemleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak. Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na tercih süresi içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle tercih süresi içinde ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak tercihlerini sisteme kaydedecek. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

Tercih süresince değişiklik yapılabilecek

"Tercih Süresi" içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihler değiştirilebilecek. Adaylar, en fazla 24 tercih yapabilecek.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150'nin altında olanlar tercih yapamayacak, özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvuramayacak.

Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar için ilgili üniversitelere de başvuru yapabilecek.

2018-YKS sonucuyla bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirmeyle yerleşen (ek yerleştirme dahil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2019-YKS'ye girdikleri takdirde, ortaöğretim başarı puanlarının (OBP) çarpılacağı katsayı veya katsayılar yarıya düşürülecek.

Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılacak. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülecek.

Okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak.

Kaynak: AA