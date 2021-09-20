Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresinden yaptığı duyuruda, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatacaklarını açıkladı.

Buna göre, tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

Aygün, "Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim." dedi.