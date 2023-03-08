Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımladı.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

Başvurular 12.00'de başlıyor

Sınava başvurular, 8-23 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Adaylar başvurularını bugün saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

Sınava girecekler ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesindeki 2023-YKS Kılavuzu’ndan ulaşabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında gençlere başarılar diledi:

"Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum."

Sevgili genç kardeşlerim,



Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum. https://t.co/fA0xvib4LE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2023

MSÜ askeri öğrenci adayları YKS’ye başvurmak zorunda

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS’ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer alıyor.