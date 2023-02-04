2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi başladı ve 18 Kasım 2022 Cuma sona erdi.

Öğrenciler, 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine pazartesi günü girecek. Bu kapsamda öğrenciler, okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.

İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında

İkinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı başlangıcı nedeniyle 3,5 gün sürecek. 17 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 20 Nisan'da sona erecek.

Ara tatilin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 Cuma sona erecek.

Ücretsiz kurslar bu yıl da açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs düzenledi. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin karne almasının ardından başladı.

Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açıldı.