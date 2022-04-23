"Team 06Angora" adıyla Houston kentinde düzenlenen "2022 Robotik Dünya Şampiyonası"na (FRC) son anda kayıt yaptıran Ankaralı lise öğrencileri, geliştirdikleri basket atan robot projeleriyle ilk defa yarıştıkları şampiyonada "en büyük Rokiee All-Star" ödülüne layık görüldü.

Houston kentinde 21-22 Nisan'da gerçekleşen yarışmadan, sponsorsuz ve ilk kez katılmalarına rağmen ödülle dönen gençler, "sarsılmaz motivasyon ve bilgiye duydukları açlık" sayesinde başarıya ulaştıklarını belirtti.

Liseli robotik takımı üyeleri, henüz 4 ay önce kurdukları ekiple kısa sürede İzmir Regional, Bosphorus Regional ve Houston'daki Dünya Şampiyonası'nda olmak 3 ödül toplamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Aileleri mentorluk görevini üstlendi

Robotik ekibinde yer alan Orhan Kaan Uyanık'ın annesi Eda Ersek Uyanık, "06Angora" ekibinin Ankara'da eğitim gören bir grup lise öğrencisi tarafından okullarından bağımsız olarak kurulduğunu söyledi.

Bir diğer öğrenci velisi İlker İmamoğlu'yla ekibe mentorluk desteği verdiklerini anlatan Uyanık, "Arkada sponsor desteği olmadığı için mentor hocamız da yoktu. Bilgisayar-Endüstri Mühendisliği tecrübesi olan bir veli olarak diğer velimiz İlker Bey'in de büyük emekleriyle bu işi üstlendik." dedi.

"En gariban takımdık ama en büyük ödülü kazandık." diyen Uyanık, çocukların yarışmaya katıldığı robotun bazen dağılan parçalarını tekrar toparlayıp yapıştırmak durumunda kaldıklarını ama yine de basket atmada çok başarılı olduğunu dile getirdi.