Açık 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 23.09.2023 03:54

Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini söyledi. Tekin, öğretmen atamaları konusunda da Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek

Bakan Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında, temel eğitim yönetmeliğinin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlattı. 

Yönetmelik önümüzdeki hafta yayımlanacak

Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" dedi.

Açık lise sınavları yüz yüze olacak

Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını hatırlattı.

"Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

"Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız"

Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de "Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız" bilgisini verdi.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
Japon akademisyen Kimura, ülkesinin İslam'la geç tanıştığını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:08
Libya'da sel nedeniyle kimsesiz kalan çocuklar devlet korumasına alınacak
04:45
3 katlı binanın çatı katında trafo patladı
05:07
Libya'da selde ölenlerin kimlik tespit çalışmaları başladı
02:52
Ankara'daki diplomatlara ve ailelerine geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı
02:39
Heniyye'den, İsrail'in yaraladığı gazeteciye gösterilen ilgi için Türkiye'ye teşekkür
02:01
Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 3 yaralı
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor
FOTO FOKUS
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye adli işlem: Yola konulan dubaları devirdi
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye adli işlem: Yola konulan dubaları devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ