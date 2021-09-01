Hazırlıklar yapıldı, geri sayım başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı, 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze eğitimle başlayacak.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ise bugün uyum eğitimine geçecek.

Öğrencilere okul girişinde maske ve dezenfektan dağıtılacak.

Velilerden PCR testi istenmeyecek

Öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Sonuçlar kayıt altında tutulacak.

Öğrencilerden ve velilerden ise PCR testi talep edilmeyecek.

"Uyum sürecinde en önemli görev velilere düşüyor"

Peki, uzun zamandır okuldan uzak kalan öğrenciler, okula nasıl uyum sağlayacak?

Eğitim Bilimleri Uzmanı Ömer Akar, "Okula ilk geldikleri günün teneffüsünde çocuklar hiç sosyalleşmeden cebindeki telefonları çıkarıp hiç teneffüse çıkmadan, oturdukları sıralarda telefonlarıyla sosyal medyada iletişime devam ettiler; ama akabinde hemen 2 hafta sonrasında çocuklarımızın hemen kaynaştığı, bazı şeylere dikkat ederek keyif aldığını beraber zaman geçirdiklerini görüyoruz" dedi.

Okula uyum sürecinde en önemli görevin velilere düştüğünü belirten Akar, "Çocuklarımızda tabii bu sürecin sonunda bazı kaygılar gelişti. Bu kaygıları gidermek için onları rahatlatmak için yanlarında olmaları gerekiyor" diye konuştu.