Okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçen hafta tamamlandı. Şimdi sırada diğer kademeler var. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün dersbaşı yapacak.

81 il ve 922 ilçede Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tüm okullar yeni eğitim dönemine hazırlandı.

136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynak da öğrencilere ulaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yardımcı kaynakların, tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına ulaşana kadarki sürece ilişkin video paylaştı.

Ders kitaplarımız ve yardımcı kaynaklarımız, sınıflardaki sıralarda yerini aldı, öğrencilerimizi bekliyor… ???????? pic.twitter.com/LbvYVZVldb — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) September 11, 2022

Sınıfta maske zorunlu değil

Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı. Okullara ihtiyaçlarını karşılamaları için 3 milyar 100 milyon liralık bütçe gönderildi. 60 bin temizlik personeli görevlendirildi.

Yeni eğitim öğretim yılında sınıflarda maske takma zorunluluğu olmayacak. Maskeler, isteyen öğrenci ve öğretmenlere okul yönetimleri tarafından ücretsiz dağıtılacak.

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta

Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak.

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta sona erecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.