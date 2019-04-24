21 Nisan'da yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

Adaylar, sınav sorularını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleyebiliyor.

Sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Ayrıca adaylar, 10 süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına erişebilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

Kaynak: AA