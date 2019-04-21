Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenen "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" (2019-MEB-EKYS) başladı.

Sınav, 50 il merkezinde ve 57 sınav merkezinde uygulanıyor. Sınava toplam 56 bin 381 aday başvuru yaptı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.

Sınavda konuların ağırlığı, genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 şeklinde olacak.

Kaynak: AA