Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların maddi imkansızlıklar sebebiyle kurum bakımına alınmasının önüne geçmek, aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla sürdürdüğü Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin etkinliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Okul Destek Projesi ile dezavantajlı öğrencilerin gelişimleri sosyal açıdan da destekleniyor.

Öğrencilerin okul başarısında da önemli gelişmeler sağlayan proje sayesinde çocuklar hem rehberlik desteği alarak geleceklerini planlıyor hem de sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinlikler, kurslar ve eğitimler aracılığıyla sosyalleşerek yeteneklerini keşfediyor.

Lise eğitimine devam eden gençler de dahil edilecek

Şu ana kadar ilköğretim kademesinde SED'den yararlanan maddi durumu yetersiz öğrenciler için uygulanan Okul Destek Projesi'ne lise eğitimine devam eden gençler de dahil edilecek.

Böylelikle SED hizmeti alan lise öğrencilerinin eğitim ve kariyer planlaması ile meslek seçimleri noktasında uzmanlar tarafından rehberlik desteği alması sağlanacak.

643 bin çocuk SED ile ailesinden kopmadı

Bakanlığın verilerine göre, çocuk başına aylık ortalama 1082 lira ödemede bulunulan ve aynı zamanda ailelere psikososyal destek de sağlanan SED hizmetinden 18 yılda 643 bin çocuk yararlandı.

Bu hizmet sayesinde sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle kurum bakımına alınmakla karşı karşıya kalan çocukların ailesiyle kalması sağlandı.