Koronavirüs salgını sonrası tedbir amaçlı okullar tatil edildi. ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

Milli Savunma Üniversitesi sınavı ertelendi mi?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün Twitter hesabına gelen MSÜ sınavı ertelenecek mi sorusuna Aygün “Ertelenecek” cevabını vermişti.

29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek.

EKPSS de erteleniyor

Prof. Dr. Aygün başka bir Twitter kullanıcısının 26 Nisan’da gerçekleştirilecek olan EKPSS ile ilgili sorusuna da aynı cevabı vermişti.

26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de düzenlenecek.

Ertelenen diğer sınavlar

-12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

-3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.