20'nci Milli Eğitim Şurası için tüm hazırlıklar tamamlandı. Şura, 7 yıl aradan sonra 1-3 Aralık arasında toplanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu olan Milli Eğitim Şurası, ''Eğitimde Fırsat Eşitliği'' ana temasıyla toplanacak.

"Mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" de şurada ele alınacak. Bu 3 başlık için akademisyenlerden ve sivil toplum kuruluşlarından 32 bin 643 görüş alındı.

Kararlar tavsiye niteliği taşıyacak

Eğitim paydaşlarının gündem konuları hakkındaki düşünceleri, eğitim ve öğretimle ilgili politika kararlarının belirlenmesinde yol gösterici olacak.

Şurada, "temel eğitimde fırsat eşitliği", "mesleki eğitimin iyileştirilmesi" ve "öğretmenlerin mesleki gelişimi" olmak üzere 3 ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak.

3 gün sürecek şurada, kararlar eğitim paydaşlarının oy çokluğu ile alınacak. Şurada alınan kararlar tavsiye niteliği taşıyacak.