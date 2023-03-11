Bakan Özer, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Paylaşımında, "Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimlerini TRT EBA içerikleriyle desteklemek için konteynerlere kurduğumuz televizyon sayısı, 13 bin 60'a ulaştı. En değerlimiz olan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini çok yönlü destekliyoruz" ifadesini kullandı.