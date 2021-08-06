Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS maratonu devam ediyor
KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavlarının ilk gün oturumları yarın yapılacak. Üçüncü oturum ise pazar günü gerçekleştirilecek.
2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları'nın birinci ve ikinci oturumu yarın uygulanacak.
KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı öncesinde ÖSYM'den "15 dakika" uyarısı geldi.
Yarın ilk oturum için saat 10.00, ikinci oturum için saat 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Aynı kural 8 Ağustos Pazar günü yapılacak üçüncü oturumda da geçerli olacak.
Adayların saat 10.00'da sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekecek.
Sınava girecek adayların, sınav giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport bulundurmaları zorunlu.
Etiketler: KPSS
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