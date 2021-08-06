2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları'nın birinci ve ikinci oturumu yarın uygulanacak.

KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı öncesinde ÖSYM'den "15 dakika" uyarısı geldi.

Yarın ilk oturum için saat 10.00, ikinci oturum için saat 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Aynı kural 8 Ağustos Pazar günü yapılacak üçüncü oturumda da geçerli olacak.

Adayların saat 10.00'da sınav salonlarında hazır bulunmaları gerekecek.

Sınava girecek adayların, sınav giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport bulundurmaları zorunlu.