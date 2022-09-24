Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) saat 10.15'te başladı.

Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) bugün gün saat 14.45'te; Alan Bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) yarın saat 10.15'te düzenlenecek.

Sınavda adaylar, sırasıyla kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini yanıtlayacak. Adaylara 120 sorudan oluşan tüm testler için 150 dakika süre verildi.

Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların saat 14.30'dan sonra binalara girişlerine izin verilmeyecek.

Nüfus müdürlükleri açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün ve yarın yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.

Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle." ifadelerini kullandı.