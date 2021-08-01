Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı
2021- Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı.
Saat 10.15'te başlayan Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek.
Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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