Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS A Grubu Öğretmenlik Oturumu kitapçık ve cevap anahtarı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayımlandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.
Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
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