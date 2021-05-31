Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İlkokulda yüz yüze eğitim yarın başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. " ifadesini kullandı.
Yarın itibarıyla ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim başlıyor. Eğitimde normalleşmeye dair tüm detaylar @trthaber'de.https://t.co/TyoYM5H1hA pic.twitter.com/Aqx66LACJB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.
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