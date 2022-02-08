Yunus Emre Enstitüsü'nün açtığı kurslar ile Türk dili ve kültürüne ilgi duyan herkes Türkçe öğrenme fırsatı buluyor.

Enstitü, yıl içinde birçok ülkeye yeni kültür merkezleri açarak Türkçe kurslarını artırmayı amaçlıyor.

Bu yıl Türkçe kursları için en çok başvuru yapan ülke ise 15 bin kişi ile Mısır oldu.

"Asya için müracaat açacağız"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkeleri Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkelerden ve Balkanlar'dan müracaatlar var. Önümüzdeki dönem Asya için müracaat açacağız. Oradan da 50 binden fazla müracaat olacak. Sene sonuna kadar 1 milyon olarak hedefimizi yükselttik" dedi.

"On binlerce insan Türkçe kurslarına müracaat ediyor"

Anadolu kültürü, Türk toplulukları kültürü ve İslam kültürünü dünyaya tanıtan kursların Orta Afrika, Güney Afrika ve Uzak Doğu'ya kadar birçok yerden onbinlerce müracaat aldığını belirten Prof. Dr. Şeref Ateş, "Bu, bize Anadolu olarak yeniden önümüzü açacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ne tarihi fırsat kapısı açacağını düşünüyorum" diye konuştu.