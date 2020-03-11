Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından, EKPSS geç başvuru tarihlerine ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların EKPSS için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün ve yarın saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

EKPSS, ÖSYM tarafından 26 Nisan'da düzenlenecek.