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EKPSS için geç başvurular bugün başlıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için geç başvurular bugün başlayacak, yarın saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından, EKPSS geç başvuru tarihlerine ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların EKPSS için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün ve yarın saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
EKPSS, ÖSYM tarafından 26 Nisan'da düzenlenecek.
Etiketler: ösym geç başvuru EKPSS başvuruSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:43
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