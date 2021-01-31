Türkiye'de ilk COVID-19 vakası görüldükten hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliği ile oluşturulan TRT EBA TV İlkokul/Anaokulu, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanalları SD ve HD olarak 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim sürecinin başladığı günden 29 Ocak 2021'e kadar 112 farklı branştan alanında uzman yaklaşık 1000 gönüllü öğretmen ile kameraman, kurgucu, yönetmenden oluşan yüzlerce teknik personel TRT EBA Televizyonu kanallarına ders videoları çekmek için görev aldı.

11 bin 128 saat yayın yapıldı ve yayınlar devam ediyor

Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT'ye ait 13 stüdyo kuruldu. Mesleki ve Teknik Eğitim derslerinin çekimleri için de Türkiye'nin farklı illerinde stüdyolar hazırlandı. Tüm bu stüdyolarda uzaktan eğitimin başladığı ilk günden 29 Ocak 2021 tarihine kadar çekilen ders videosu sayısı 10 bine ulaştı.

Üç kanalda bugüne kadar toplamda 11 bin 128 saat yayın yapıldı ve yayınlar devam ediyor.

Ders videolarının yanı sıra "Öğretmenler için Öğretmenler Odası", "Veliler İçin Bizden", "Öğrenciler için Özel Eğitim" içerikleri, deneyler ve akıllı teneffüs gibi 932 ders dışı etkinlik videosu da çekilerek yayınlandı.

"Koronavirüs salgını, eğitim gündeminin ortasına bir göktaşı gibi düştü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Selçuk, koronavirüs salgının, eğitim gündeminin ortasına bir göktaşı gibi düştüğünü vurgulayarak, "Gördük ki zamanın ruhuna ayak uydurmadan bundan sonrasını götüremeyeceğiz. Bu öngörülemeyen süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık. Her şeyden önce şartlara en kısa sürede uyum sağlayarak EBA Televizyonu yoluyla uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık." dedi.

"Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor"

Selçuk, EBA Televizyonu'nun kendi alanındaki rekorunu, "Bugün EBA TV 10 bininci ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor. Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz." sözleriyle duyurdu. Bakan Selçuk, salgın nedeniyle sınıfların kapısını kapatmak zorunda kaldıkları günden bu yana kendi çocukları gibi gördükleri bu ülkenin çocukları için gece gündüz ter döken tüm gönüllü meslektaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Her bir çocuğumuz için yollardayız"

Öte yandan Bakan Selçuk, ihtiyaç duyan öğrencilere internet desteği sağlayan EBA mobil destek araçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "EBA mobil destek araçları ile yanındayız dediğimiz her bir çocuğumuz için yollardayız. Bazı mesafeler, hedefler terimlerle ifade edilemiyor. Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek. Destek noktalarımızla dileyen her öğrencimizin yanı başındayız." dedi.

EBA mobil destek araçları ile 142 bin kilometre yol katedildi

EBA destek noktalarının ülkenin tamamında öğrencilere hizmet verdiğine dikkati çeken Selçuk, paylaşımına, "Eylül 2020'den bu yana EBA Mobil Destek Aracı filomuz genişliyor. 167 EBA Mobil Destek Aracı ile 142 bin kilometre yol katettik. Sadece EBA Mobil Destek araçlarımızla 2 bin 432 yerleşim yerinde 38 bin 39 çocuğumuza ulaştık. Eğitim için yollardayız." bilgilerinin yer aldığı video animasyon ekledi.