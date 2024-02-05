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Eğitim
TRT Haber 05.02.2024 15:56

Deprem bölgesinde 4 ilde eğitime ara verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde eğitime 1 günlük ara verildi.

Deprem bölgesinde 4 ilde eğitime ara verildi

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti.

Kahramanmaraş ve Hatay'da depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş Valiliği, taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı trafik yoğunluğu nedeniyle eğitim ve öğretime 6 şubatta bir gün ara verildiğini duyurdu.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Asrın felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı. 

Adıyaman Valiliği'nin açıklamasında, "Depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı Günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır" denildi.

Nurdağı ve İslahiye'de de eğitime ara

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

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