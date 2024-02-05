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Eğitim
TRT Haber 05.02.2024 15:56

Deprem bölgesinde 2 ilde eğitime ara verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay ve Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

Deprem bölgesinde 2 ilde eğitime ara verildi

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti.

Kahramanmaraş ve Hatay'da depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş valiliği, taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı trafik yoğunluğu nedeniyle eğitim ve öğretime 6 şubatta bir gün ara verildiğini duyurdu.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ise asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı. 

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