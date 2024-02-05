Deprem bölgesinde 2 ilde eğitime ara verildi

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti.

Kahramanmaraş ve Hatay'da depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş valiliği, taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı trafik yoğunluğu nedeniyle eğitim ve öğretime 6 şubatta bir gün ara verildiğini duyurdu.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ise asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı.