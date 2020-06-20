Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı.
Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Bugün LGS'ye girecek evlatlarımız, uzun bir maratonu tamamlıyorsunuz hayırlısıyla. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ümit ederim. Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Aklınıza, kaleminize kuvvet."
Etiketler: öğrenciler LGS Cumhurbaşkanı Yardımcısı OktaySon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 01:44
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