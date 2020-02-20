Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Seçuk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk öğretmenlere 20 bin ek atama yapılacağını müjdeledi.

Sınavlı okullara yüzde 10 kontenjanı

Selçuk, LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı hakkında da bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar" dedi. Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini bildirdi.

EBA'da ilk 3'teyiz

Bakan Selçuk, Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de." değerlendirmesinde bulundu.