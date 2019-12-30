Eğitim
Bozüyük'te eğitime kar engeli30 Aralık 2019 Pazartesi 20:30 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 20:31
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
[Fotoğraf: AA]
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu, yağış ve buzlanma nedenle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık Salı ara verildiği belirtildi.
Öte yandan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışının devam ettiği bölgelerde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Kar tatili bozüyük okullar tatil mi