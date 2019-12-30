Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu, yağış ve buzlanma nedenle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık Salı ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışının devam ettiği bölgelerde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA