Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenlediği Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu başladı.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında düzenlenen oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 46 bin 467 adayın başvurduğu oturumda 50 soru yöneltilecek ve adaylara 150 dakika süre verilecek.

Sonuçlar 29 Ağustos'ta açıklanıyor

Hukuk, iktisat, maliye alanlarını kapsayan ikinci oturum ise saat 14.45'te uygulanacak. Bu oturuma ise 63 bin 149 aday katılacak.

Alan bilgisi sınavları pazar günü de devam edecek. Pazar günü adaylar işletme, muhasebe ve istatistik testlerini çözecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ise 28 Temmuz'da yapılacak. Sabah oturumu saat 10.15'te uygulanacak. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı da aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: TRT Haber, AA