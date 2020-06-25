Haber Giriş: Kaynak: AA
'Ben Olsaydım' programının bu haftaki konuğu Yılmaz Erdoğan
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TRT'nin düzenlediği 'Ben Olsaydım' programının bu akşamki konuğu oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayacak.
TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geleceğin iletişimcileri ile medya profesyonellerini buluşturan 'Ben Olsaydım' programının bu haftaki konuğu, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan olacak.
[Fotoğraf: AA]
Geleceğin İletişimcileri Yarışmasının Instagram hesabından canlı yayında merak edilen soruları yanıtlayacak olan Erdoğan, genç iletişimcilere de tavsiyelerde bulunacak.
'Ben Olsaydım' bugün saat 22'de
Kariyer yolculuğunun nasıl şekillendiği, proje üretirken nelere dikkat ettiği ve genç yetenekleri nasıl keşfettiğine dair sunucu Acar Acartürk'ün soracağı soruları yanıtlayacak olan Erdoğan, saat 22.00'de izleyicilerle buluşacak.
Etiketler: Yılmaz Erdoğan TRT ben olsaydım programıSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:03
Son Haberler
- 15:10
- 15:07
- 15:06
- 15:12
- 14:58
Sıradaki Haber
GTÜ dünyanın 'En İyi Genç Üniversiteleri' arasında yer aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz