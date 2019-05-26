Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TRT Haber'e konuk oldu.

Selçuk, soruların MEB müfredatı ile uyumlu olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı, liselere açılacak kariyer ofislerine ilişkin, "Ofislerin ana sorumlusu rehber öğretmenler olacak" dedi.

Üniversite sınavında Disiplinlerüstü Kariyer derslerinden de sorular yer alacak. Öğrenciler bu sorularla ilk kez 2024'te karşılaşacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Üniversite sınavı lise bitirme sınavı değil" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, "Bir öğrenci eğer davranışsal ekonomi diye bir ders alıyorsa bunun müfredatını biz ÖSYM'ye bildiriyoruz. Oradan soru gelebilecek tabiki. Bu ayrı bir ders ama sınav başka soruya sahip ben sınava hazırlanayım, böyle bir şey yok. Milli Eğitim Bakanlığı müfredat olarak akıllı şehirler dersi koyacaksa, YÖK'ün ortaya çıkaracağı sınavlarda MEB müfredatı ile uyumlu" ifadelerini kullandı.

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Liselerde kurulacak kariyer ofislerinin ana sorumlusunun rehber öğretmenler olduğunu belirten Selçuk, "Bir rehber öğretmen sınıf öğretmeni kadar notlar, sınavlara hazırlık, dersler vesayire bunlardan haberdar olmayabilir her öğrenci için, kariyer ofisinde bunun bilgisi de lazım" diye konuştu.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"1Norm kadroda sorun çıkar onun için çocukların ihtiyacı olan bir şeyi vermeyelim. böyle bir şey yok. Önemli olan çocuğun ihtiyacı, bu ülkenin geleceği. Öğretmenlerimizin ders ücreti ve saatleriyle ilgili problem olması söz konusu değil. daha fazla çeşitlilik geliyor.

Öğrencilerin bazı dersleri okul dışında alma fırsatı da var. Mesela biz bazı dersleri uzaktan öğretimle veya okul dışında alma fırsatı da getireceğiz. Diyelim ki dışarıda akderite bir kursa gitti çocuk bunu da belgeledi bunu da biz niye saymayalım kredilendirmeyelim."

Kaynak: TRT Haber