Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Samsun'daki temasları kapsamında Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde, "Ata" marka ile deterjan üretimi yapılan okulda öğrencilerle bir araya gelen Selçuk, üretim aşamalarını inceledi.

Okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi sanal tehditlerle ilgili soru üzerine, son günlerde toplumun dikkatini çekecek şekilde üzücü olaylarla karşılaşıldığını anımsattı.

"Zamanı gelince kamuoyu ile paylaşacağız"

Mavi Balina ve Momo'nun oyun değil, çocuklar ve gençlere yönelik bir siber saldırı olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızla birlikte başlattığımız bazı çalışmalar var. Zamanı gelince kamuoyu ile paylaşacağız. Şu sıra bazı açıklamaları yapmakta da fayda var. Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir.

Bunlar çeşitli kişilerin, kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır. Çocukların dijital konulardaki ihtiyaçlarını ya da oyun ihtiyaçlarını istismar eden, çocuklara bir şekilde zarar vererek toplumların zarar görmesine, dejenere olmasına yol açmaya çalışan maksatlı kişiler."

Bakan Ziya Selçuk, konuyla ilgili birçok tedbirin alınabileceğini ancak en büyük görevin ailelere düştüğünün altını çizerek, "Bunun elbette polisiye tedbirleri, hukuki tedbirleri, mevzuat tedbirleri vardır. Fakat bu mesele sadece bu çözümlerle veya bu bakış açısıyla ele alınmamalı." diye konuştu.

"Dijital oyunları problem olarak görürsek çağın eğilimlerini gözden kaçırırız"

Konunun eğitimsel, sosyal, psikolojik yönleriyle de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz dijital oyunları bir problem olarak görürsek çağın eğilimlerini de gözden kaçırmış oluruz. Bunlar ihtiyaçtır. Tıpkı bir bıçak gibi iyiye kullanırsanız iyiye hizmet eder, kötüye kullanırsanız kötüye hizmet eder. Çocuklarımızın ruh sağlığına zarar vermeyecek, çocuklarımızın gelişimlerini sekteye uğratmayacak oyunlarla ilgili de çalışmaları ve çabaları destekliyoruz.

Bu çabalardan bir tanesi de çocuklarda atletizm ruhunu geliştirecek sağlıklı bir yarışmayı besleyecek e-spor ve benzeri bir takım çalışmalardır. Önümüzdeki günlerde dikkatle ele almak şartıyla bu tür oyunları da çocuklarımıza nasıl ulaştıracağımız, ne şekilde paylaşımda bulunacağımızı da kamuoyu ile paylaşacağız."

"Bu, toplum olarak omuzlamamız gereken bir konu"

Ailelere seslenen Selçuk, şunları kaydetti:

"Anne babalar, çocuklarının ihtiyaçlarını hassasiyetle dikkate almalı. Yalnız kaldıklarında, problemleri çözemediklerinde, sessiz bir şekilde feryat ettiklerinde neler yapılabileceği konusunda rehber öğretmenlerimizle, psikologlarımızla uzmanlarımızla birebir iletişimde olsunlar.

Aksi takdirde bir çocuk eğer açık kapı bulamazsa, rahatlayacağı bir yol bulamazsa bu tür işlere yönelmektedir. Bu yönelimin ortadan kaldırılabilmesi de başta sevgili öğretmenlerimiz olmak üzere ailelerin, anne babaların ve bütün uzmanların ortak çabasıyla olur.

Bu bir uzmana ya da mevzuata yöneltilebilecek bir konu değildir. Bu, toplum olarak hep birlikte omuzlamamız gereken bir konu. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte bahsettiğim bütün açılardan bakarak bu problemleri azaltmak ve ortadan yok etmek için elimizden geleni yaptığımızın bilinmesini isterim."

Kaynak: AA